E pakënaqur me qëndrimin në opozitë me muaj të tërë, BDI-ja ka bërë lëvizje që synojnë të përfundojnë me destabilizimin, por deklarata e presidentit Mickoski ua prishi planet, kështu që ata tani janë në kërkim të mënyrës për t’u rigrupuar, tha në konferencën e sotme deputeti dhe zëdhënësi i VMRO-së. – DPMNE, Maria Miteva.

BDI duhet të përgjigjet se kush po punon për skenarin me të cilin duan të destabilizojnë vendin. Analiza me porosi ose çfarëdo që ata i quajnë broshurat e tyre të defokusimit për arsyet e duhura nuk kalojnë grumbullimin. SDS nuk duhet të heshtë dhe të fshihet, duke menduar se askush nuk do të mendojë t’i pyesë nëse e përkrahin BDI-në në idenë e destabilizimit të shtetit apo jo. BDI u zhvesh, pranoi se po planifikon protesta dhe destabilizimin e shtetit, prandaj nëse SDS nuk shkëputet menjëherë, do të thotë se edhe tani, si më parë, në pushtet, janë vetëm një partner i vogël në kryerjen e krimeve nën drejtimin. të BDI-së. Filipçe do të tregojë se është në pritje të drejtimit nga Reçica për të ditur se cilin diskurs politik të kap. Heshtja e SDS-së, nga ana tjetër, tregon nivelin që ka arritur kjo parti, e cila në vend që të jetë opozitë konstruktive është varëse e BDI-së për destabilizimin dhe skenarët e errët. SDS ka ende kohë për t’i dalë nga krahët e BDI-së dhe për t’u distancuar nga planet e tyre, theksoi Miteva.