Partia maqedonase në pushtet LSDM, nëpërmjet një kumtese për media thotë se ata do ta formojnë Qeverinë e re dhe vendi do të vazhdojë të ecë përpara.

Ata thonë se do të vazhdojë edhe kujdesi për shëndetin e qytetarëve dhe lufta ndaj pandemisë/

“Me masat e reja dhe politikat vazhdon koncepti që paratë të kthehen tek qytetarët. Rritje të pagave, rritje të pensioneve dhe kujdes për të gjithë, si dhe për kategoritë më të prekura të qytetarëve”, thonë nga LSDM.

Ata thonë se Qeveria e tyre jo vetëm që do të vazhdojë me politikat e suksesshme, por do të angazhohet me masa për përmirësimin e jetës së qytetarëve.