“Deputetët e OBRM-PDUKM-së që bojkotojnë dhe bllokojnë Kuvendin nuk duhet të paguhen nga qytetarët për mosveprimin e tyre dhe sjelljen e tyre destruktive. Duhet menjëherë të heqin dorë nga të gjitha privilegjet, të dhurojnë pagat dhe të mos përdorin telefonat e punës, udhëtimet dhe gjithçka që u takon, sepse nuk e meritojnë”, thonë nga partia në pushtet LSDM, pasi sot zyrtarisht filloi afati i bllokadës së paralajmëruar të kuvendit nga OBRM-PDUKM.

Nga LSDM thonë se papërgjegjësia dhe bindja partiake ndaj liderit Mickoski do të jetë e vetmja gjë që do ta kujtojë këtë përbërje parlamentare të OBRM-PDUKM-së, por nuk duhet ta paguajnë qytetarët nga xhepat e tyre mosveprimin e deputetëve në kuvend.

“Deputetët e OBRM-PDUKM-së, në vend që t’u shërbejnë atyre që zgjidhen dhe paguhen, i shërbejnë vetëm liderit të Pallatit të Bardhë. OBRM-PDUKM mbetet partia e vetme që në kohë krize mundohet të rëndojë dhe rëndojë edhe më shumë jetën e të gjithë qytetarëve dhe të bllokojë gjithçka që është në interes të tejkalimit më të lehtë të situatës. Një politikë e tillë antishtetërore, egoizëm dhe neglizhencë do të mposhtet sërish rëndë në zgjedhjet e ardhshme. LSDM do t’i kundërshtojë fuqishëm këto bllokada dhe do të gjejë mënyrën për të miratuar ligje në interes të qytetarëve. OBRM-PDUKM do të mbetet e izoluar në politikat e saj destruktive”, thonë nga LSDM.