Nënkryetarja e LSDM-së, Sanja Llukarevkska për “Fokus” thotë se për momentin si parti po punojnë në riorganizimin e LSDM-së.

“Bashkë me kryetarin Zoran Zaev dhe me tjerët në parti po punojmë në zgjidhje dhe vendime me çka LSDM po riorganizohet me të vetmin qëllim që të vazhdojë të punojë në interes të qytetarëve dhe shtetit”, tha Llukarevska.

Ajo shtoi se për çdo vendim konkret dhe të definuar opinioni do të njoftohet në kohë.

Ndryshe, riorganizimi vjen si pasojë e dorëheqjes së Zaevit nga pozita e kryeministrit dhe LSDM-së për shkak të rezultatit të keq në zgjedhje lokale.