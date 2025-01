Procedura disiplinore është iniciuar kundër dy prokurorëve të Prokurorisë së Lartë Publike, prokurorit të parë të lartë Mustafa Hajrullahi dhe kolegut të tij Jovan Cvetanovski.

Komisioni për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të prokurorit publik në punën e Prokurorisë Publike njëzëri ka miratuar aktvendim për fillimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorit të lartë publik të Prokurorisë së Lartë Publike Shkup, Mustafa Hajrullahi, për shkelje të rëndë disiplinore. 91, paragrafi 1, rreshtat 1 dhe 6 të Ligjit për Prokurorinë Publike.

Njëkohësisht, Komisioni Disiplinor njëzëri ka miratuar aktvendim për inicimin e procedurës disiplinore ndaj Hajrullahit dhe prokurorit publik në Prokurorinë e Lartë Publike Shkup, Jovan Cvetanovski, për kryerjen e shkeljes së rëndë disiplinore në pajtim me nenin 91, alineja 6 e Ligjit për Prokuroria Publike – thuhet në vendimin e Komisionit.

Meqenëse Hajrullahi tashmë është larguar nga detyra për shkak të procedurës penale që po zhvillohet kundër tij, prokurori publik i Republikës së Maqedonisë Ljupço Kocevski sot ka marrë vendim për shkarkimin e tij nga detyra për sa kohë do të zgjasë procedura kundër tij dhe Cvetanovskit, ndaj të cilit është vënë masa disiplinore. kanë filluar procedurat.

Mosmarrëveshjet nisën për çështjen e “bonuseve të SPO-së”. Rasti i bonusit është kthyer në Prokurorinë për Krim të Organizuar nga Cvetanovski, përkundër kërkesës së Kocevskit për të konfirmuar vendimin e shkallës së parë.

Presioni që Kocevski e ushtron për një kohë të gjatë ka për qëllim konfirmimin e vendimit të shkallës së parë të VMRO-DPMNE-së dhe partisë si parashtrues i kallëzimit penal për të mos i dhënë statusin e të dëmtuarit. Hajrullahi më herët ka thënë se Kocevski e ka telefonuar më 19 dhjetor për t’i afruar.

Shkoj tek ai, para se ta pyes si je, më drejtohet me fjalët “A ka ardhur me ty sendi?” Unë e quaj atë çfarë subjekti? Vika: rasti i bonuseve të SPO-së. Po, po bërtas, jam këtu. Me kë është? Po telefonoj Cvetanovskin. Vika do të duhet të konfirmojë vendimin e shkallës së parë dhe të mos i japë statusin e të dëmtuarit partisë politike VMRO-DPMNE si parashtruese e kallëzimit penal. Unë i them: prokuror le ta studiojë çështjen dhe të shohim. Hoqi syzet, i hodhi mbi tavoline dhe tha: Mbarova! Ai mendoi se kishte të bënte me një prokuror që do t’i thoshte sigurisht, pranoi. Zbrita në zyrën time, thirra prokurorin përgjegjës për çështjen, i thashë se do të përpiloja një shkresë zyrtare dhe i shpjegova se çfarë po ndodhte dhe cilat ishin presionet. Unë ia dorëzova notën zyrtare Këshillit të prokurorëve publikë dhe ata kërkuan koment nga Kocevski. A është normale që një prokuror publik t’ia imponojë rezultatin e një vendimi një prokurori që ende nuk e ka studiuar çështjen? Ligji është vendimtar – prokurori publik është i pavarur në veprimet e tij. “Unë nuk mund të urdhëroj prokurorin tim që të marrë një vendim”, tha Hajrullahi.

Kocevski po pastron prokurorinë publike nga personeli që nuk i përshtatet atij. Bëhet fjalë për prokurorë me përvojë dhe profesionistë, të cilët padyshim, të paktën sipas pretendimeve të tyre, nuk duan të luajnë sipas stafetës së Kocevskit. Në këtë mënyrë ai ka larguar dy prokurorët që e pengonin në realizimin e asaj që të paktën sipas pretendimeve të Hajrullahit kishte ndërmend të bënte. Kocevski akuzohej se ka ushtruar presion ndaj prokurorëve, ndërsa akuzohej se përmes vajzës së tij kishte nxjerr dokumente nga Prokuroria për të shpifur prokurorët që nuk kanë dashur të veprojnë sipas kërkesës së tij, por deri më tani askush nuk i ka hetuar këto pretendime. Tani Kocevski e ka pastruar rrugën.