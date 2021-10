Në zyrën e Avokatit të Popullit sot në ditën e mbajtjes së rrethit të dytë të zgjedhjeve nga Zgjedhjet Lokale në periudhën prej orës 7:00 deri në orën 19:00 do të funksionojë linja telefonike falas: 0800-54321, në të cilën qytetarët do të mund të denoncojnë çfarëdo lloj shkelje të të drejtës së votës.

Të hapura për qytetarët (përveç zyrës kryesore në Shkup), siç bënë të ditur nga zyra e Avokatit të Popullit, do të jenë edhe zyrat rajonale të avokatit të popullit në: Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Shtip. Strumicë në Tetovë me qëllim që t’iu ndihmohet në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të votës. Përveç linjës telefonike falas, qytetarët do të munden për mbrojtjen e të drejtave të tyre të lajmërohen edhe në këto numra të telefonit: Tetovë: 044 344-082, Kërçovë: 045 228-586, Manastir: 047 242-310 dhe Kumanovë: 031 431-488, Strumicë 034 329 -996 dhe Shtip 032 389-70.