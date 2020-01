Lila Stojanovska ka dëshmuar në seancën e sotme për rastin “Reket”, ku i akuzuari i parë është Bojan Jovanovski. Stojanovska para se të jap dëshminë e saj e pyetur nga gjykatësja nëse është në lidhje farefisnore apo e hidhëruar me të akuzuarin Bojan Jovanovski, tha: “Nuk jemi të hidhëruar, por nuk jemi as miq, më”, deklaroi Stojanovska për të shtuar se me Jovnovskin njihen me vite, por se edhe shpesh herë kanë pasur zënka.

Lile Stojanovska gjithashtu zbuloi se të akuzuarit Jovanovski i ka huazuar një shumë prej 25 mijë eurove për 1TV.