Një takim i ri liderësh do t’i jap fund agonisë mbi propozim-Ligjin e Shtetësi. Jo zyrtarisht ditëve në vijim, kryeministri Zoran Zaev do të kërkojë takim me liderët e opozitës shqiptare Ziadin Sela dhe Afrim Gashi për të gjetur mënyrën adekuate e cila do të çonte në miratimin e Ligjit të Shtetësisë.

Paralajmërimet e opozitës shqiptare për bllokadë totale të Kuvendit derisa nuk ka vullnet politik për kërkesën e tyre kanë tërhequr vëmendjen e të parit të Qeverisë, i cili paraprakisht ishte zotuar se propozim-Ligji i Shtetësisë do të miratohet në përputhje me marrëveshjen e arritur mes tij dhe Selës e Gashit. Në mbledhjen e fundit të Qeverisë nuk është diskutuar për zhbllokimin e procedurës parlamentare dhe dorëzimin e propozimi të ri.

“Diskutimi mbi propozim-Ligjin e Shtetësisë është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet në Kuvend në kuadër të partive politike. Deri sa Qeveria merr vendim të ri lidhur me këtë çështje, sigurisht që do të njoftoheni në kohë – deklaroi Muhamet Hoxha, Zëdhënës i Qeverisë.

Koalicioni Aleanca-Alternativa kërkon që ligji të propozohet me yll Evropian, mundësi kjo e cila kufizon debatin dhe pamundëson bllokimin e procedurës. Mundësia e tillë ishe diskutuar edhe në takimin e fundit Zaev-Sela-Gashi. Për momentin procedura për shqyrtimin e propozim-Ligjit të Shtetësisë ka ngecur në fazën e amendamenteve të propozuara nga opozita shqiptare për plotësimin dhe ndryshimin e draftit të tyre. Mbledhja e fundit u anulua në pamundësi të shqyrtimit të amendamenteve si pasojë e fjalimeve procedurale të opozitës maqedonase.