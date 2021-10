Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se sot shërbimet juridike do të punojnë në komunat ku do të ketë votim, me qëllim që t’u dalë në ndihmë qytetarëve që duhet të tërheqin letërnjoftimet.

Nga MPB njoftojnë se sot njësitet organizative do të punojnë për dhënien e letërnjoftime për qytetarë gjatë periudhës kohore prej 07:00 deri në ora 19:00, përfshirë këtu edhe pikat shpërndarëse në Shkup – Gjorçe Petrov, Beko, Butel dhe Draçevë.