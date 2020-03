Shkup

Arriti në Shkup aeroplani me udhëtarë që kanë simptoma të Koronavirusit

Ka ateruar në Shkup aeroplani me udhëtarë nga Brukseli. Sipas ministrit të Shëndetësisë, Venko Filipçe, në aeroplan ka persona me simptoma të Koronavirusit. Për këtë arsye të gjithë udhëtarët ende po mbahen në aeroport. “Ata që kanë simptoma do të dergohen në Klinikën infektive...