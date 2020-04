Virusi Korona po merr vrull në vendin tonë dhe politikanët nuk janë imun ndaj saj. Kryetari i parë i komunës në vendin tonë që është pozitiv në virusin Korona është, Gorancho Krstev, kryetari i komunës së Çeshinovë-Obleshevë.

Në profilin e saj, mjekja Jasmina Aitovska ka shkruar:

Të dashur bashkëqytetarë të komunës së Çeshinovë-Obleshevë, secili prej jush që ka qenë në kontakt me kryetarin e komunës ose ndonjë nga punonjësit e komunës për 10 ditët e fundit duhet të kontaktoni mjekun tuaj të familjes për udhëzime të mëtejshme dhe mbrojtje personale. Mos u frikësoni Nuk ka pacientë me koronavirus, por ka me simptoma pozitive nga ndërtesa e komunë! sinqerisht, Dr. Jasminka Aitovska.