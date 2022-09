Kuvendi i Maqedonisë sot duhet të vendosë për shtyrjen e situatës së krizës në sektorin e energjisë edhe për gjashtë muaj, nga nesër deri në fund të prillit të vitit të ardhshëm, duke qenë se vlefshmëria e vendimit të qeverisë për këtë qëllim, i cili ka hyrë në fuqi në fillim të ky muaj skadon sot.

Pas një seance 5-ditore komisioni, në seancën plenare të sotme të 86-të duhet të diskutohen vendimet e propozuara për miratimin e zgjatjes së afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në të gjithë territorin e vendit, për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe gjendjes në tregjet e energjisë elektrike, si dhe për miratimin e zgjatjes së afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në zonën e Qytetit të Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësisë së përdorimit të lëndëve djegëse alternative dhe gjendjen e tregut të energjisë termike.

Diskutimi komisioner për propozim-vendimet përfundoi pardje, i cili u karakterizua nga akuza të ndërsjella mes qeverisë dhe opozitës për situatën në sektorin e energjisë.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski dje përsëriti se sezoni i ngrohjes në Shkup do të fillojë më 15 tetor dhe se do të ketë ngrohje, si dhe se po vazhdojnë negociatat me Serbinë dhe Turqinë për furnizimin me energji elektrike.

Në seancën e pyetjeve parlamentare, Kovaçevski theksoi se Këshilli Ekonomik dhe Energjetik tashmë ka marrë vendime sipas të cilave të gjitha shkollat ​​në vend vendosen në tregun e rregulluar dhe spitalet do të marrin rrymë më të lirë përmes EVN-së.