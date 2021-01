Kuvendi, sot do të fillojë zyrtarisht punën e tij në vitin e ri të 2021, megjithëse javën e kaluar u mbajt një seancë e Komisionit për për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi do të mbajë një sesion koordinimi me nënkryetarët dhe njerëzit e parë të grupeve parlamentare, në të cilat do të përcaktohen aktivitetet gjatë kësaj jave.

Xhaferi në takimin e fundit me gazetarët në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, tha se gjatë kësaj jave nga janari, do të mbahen seanca të disa seancave plenare të mbetura, si dhe seanca të komisioneve në përgatitje të seancës parlamentare të planifikuar për të hënën, më 18 janar.

Në faqen e internetit të Kuvendit, për momentin janë përcaktuar seancë e Komisionit për mbikëqyrjen të zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve, që është planifikuar për nesër në orën 13:00, si dhe seanca e 30-të parlamentare për të hënën.

Pas sesionit të sotëm koordinues, mund të dihet se kur do të jenë në rendin e ditës më shumë ligje dhe vendime me interes të veçantë për publikun, siç është Ligji për regjistrimin dhe zgjedhja e anëtarëve të rinj të Komisionit kundër diskriminimit dhe Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe të tjerë.

Sipas informacionit nga Kuvendi, sot pritet të mbahet një seancë e Komisionit për përzgjedhje dhe emërime, në të cilën do të përcaktohet lista e kandidatëve të regjistruar për anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e cila më pas sipas ligjit u paraqitet partive që kanë nevojë të deklarojë se cilët kandidatë i mbështesin për anëtarët e KSHZ-së.