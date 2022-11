Profesori nga Amerika Binak Maxharraj, ka thënë se kryeministri Albin Kurti për Aleksander Vuçiq in është ferr i vertetë.

Sipas tij, atij po i ndohmojnë edhe opozitarët e Kosovës “të cilët po bëhen në kor me Vuçiqin duke e sharë duke duke u mundua ta heqin qafe Kurtin”.

“Çdo herë kur ai takohet me Kurtin dridhet e kapin ethet e ftohta

Në media është raportuar tanimë për një takim të radhës mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiq.

Vuçiq nuk është në formë të mirë kur takohet me Kurtin, ai nis të dridhet e kapin ethet. Prej se është zgjedh Kurti për kryemistër të Kosovës Vuçiq nuk ndihet mirë të takohet me të.

Kurti për Vuçiqin është tmerri dhe ferri i vertetë, as gjumin nuk e bën si duhet nga frika sepse Kurti ia përplas në fytyrë të krimet dhe gjenocidin ndaj shqiptarëve, ai nuk e falë kërkon llogari nga ai.

Mu për këtë Vuçiq është munduar ta heq qafe Kurtin sepse fare nuk ia del me të, bile goxha shumë po i ndihmojnë edhe këta të oppzites të cilët po bëhen në kor me Vuçiqin duke e sharë duke duke u mundua ta heqin qafe Kurtin”.

Tutje, deklaron se Vuçiq dhe Daçiqi janë mësuar të kenë bashkëbisedues në dialog Thaçin e Mustafën i cili me ta buzëqeshte sepse i kryenin punë.

“Vuçiq dhe Daçiqi janë mësuar të kanë si bashkëbisedues në dialog Thaçin e Mustafën i cili me ta buzëqeshte sepse i kryenin punë, ishin në gjendje të pajtoheshim me të duke ia falë krimet e luftës, ishin në gjendje bile edhe Kosovën ta ndajnë me të etj.