Është nisur një peticion që Zvicra të ekstradojë ish-gjimnasten ruse Alina Kabaeva, e cila është nënë e katër fëmijëve.

Nën titullin “Zvicër, pse po strehon ndihmësit e regjimit të Putinit?”, peticioni kërkon ekstradimin e menjëhershëm të Kabaeva në Rusi. Peticioni i krahason Kabaeva dhe Putin me liderin nazist Adolf Hitler dhe gruan e tij Eva Braun. “Është koha që të ribashkoni Eva Braun me Fuhrerin e saj”, thotë peticioni, i cili kishte më shumë se 60,000 nënshkrime të martën pasdite, me një synim prej 75,000, shkruajnë mediat zvicerane, përcjell albinfo.ch.

Gjimnastja 38-vjeçare, e cila është fotografuar disa herë me 69-vjeçarin Putin, përflitet se ka sjellë në jetë katër fëmijë me liderin rus. E para prej të cilave, një vajzë, lindi në qytetin jugor të Zvicrës, Lugano.

Sipas gazetës amerikane të lajmeve “Page Six” dhe gazetës britanike “The Times”, Kabaeva jeton në një shtëpi në alpet Ticino në jug të vendit.

Kush është Kabaeva dhe a do të dëbohet?

Kabaeva fitoi një medalje të artë në Lojërat Olimpike të vitit 2008 dhe përflitet se është e lidhur në mënyrë romantike me Putinin që nga viti 2008 pas një artikulli në “Moskovskij Korrespondent”, i cili më vonë u mbyll pas publikimit të raportit.

Peticioni online nuk duket se ka ndonjë ndikim ligjor mbi ndonjë vendim migrimi ose ekstradimi të marrë nga Zvicra.

Nëse ish-gjimnastja mund të ekstradohet së pari varet nëse ajo jeton në të vërtetë në Zvicër, me transmetuesin kombëtar RTS që raportoi të hënën se zyrtarët federalë të drejtësisë besojnë se ajo nuk është aktualisht në Zvicër. “FDJP nuk ka asnjë indikacion për praninë e këtij personi në Zvicër. Janë bërë sqarimet e duhura”.

Nëse Kabaeva është në të vërtetë në Zvicër, ajo mund të deportohet nëse konsiderohet se po qëndron në mënyrë të paligjshme në Zvicër, nëse ajo ka kryer vepra penale ose nëse konsiderohet si një kërcënim për sigurinë. Në praktikë, nëse ajo do të dëbohet, ka të ngjarë të varet pjesërisht nga statusi i saj i shtetësisë.

Disa media kanë raportuar se Kabaeva ka nënshtetësi zvicerane. Zvicra rezervon të drejtën për të ushtruar qytetarët e saj, por nuk e bën këtë në praktikë. Fëmijët e lindur në Zvicër nuk marrin automatikisht shtetësinë zvicerane, por mund të konsiderohen qytetarë nëse një prind ka pasaportë zvicerane.

Zvicra tejet neutrale ka mbështetur sanksionet e BE-së kundër Rusisë, me presidentin zviceran Ignazio Cassis, vazhdimisht kritik ndaj pushtimit të Rusisë. Qeveria zvicerane pret që 50,000 refugjatë të vijnë duke ikur nga konflikti, megjithëse disa vlerësime sugjerojnë se numri real ka të ngjarë të jetë më i lartë.

Rreth 3.5 milionë njerëz janë larguar nga Ukraina në muajin që nga pushtimi, shumica e të cilëve janë aktualisht në Poloninë fqinje.