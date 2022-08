Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot ka folur rreth pajisjes së qytetarëve serbë me targat RKS.

Kurti iu ka bërë thirrje atyre që t’i konvertojnë targat e automjeteve nga “PR” “PZ” “KM” në “RKS”.

Ai tha se dokumentet e hyrje-daljes se pengojnë lirinë e lëvizjes.

“Përgjatë muajit korrik kemi vënë njoftime mbi vendimet tona për targa dhe sqarimet për procedurat. Edhe unë vet jam përfshirë në fushatën e informimit. Përballë fushatës sonë të informimit, u ngrit një fushatë e dezinformimit e cila nxiste frikë e destabilitet. Barrikadat u bënin rezistencë vendimeve tona vetëm që të mbronin krimin e organizuar në veri të vendit. Konvertimi i targave i shërben rendit dhe ligjit. Vendimi për pajisje me dokumentin për hyrje dalje nuk do ta pengojë lirinë e lëvizjes. Koha e pritjes për tu pajisur me këtë dokument është 20 sekonda, ndërkohë në Serbi duhet të presim rreth 10 e mbi 60 minuta për të njëjtin dokument. Fushata jonë e informimit do të vazhdojë dhe nuk do të ndalet as pas 1 shtatorit, kur do të fillojnë së zbatuari dy vendimet tona. Ne e dimë që barrrikaat në veri nuk vijnë nga poshtë, por vendosen nga lart”, u shpreh Kurti.

Situata në veri të vendit u tensionua një ditë para se të hynin në fuqi dy vendimet e Qeverisë së Kosovës, për zbatimin e reciprocitetin ndaj Serbisë, për targat dhe dokumentet e identifikimit.

Grupe të organizuara serbësh bllokuan rrugët që çojnë drejt pikave kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak.

Kjo situatë bëri që Qeveria e Kosovës ta shtyjë për muaj vendimin për zbatimin e reciprocitetin ndaj Serbisë, për targat dhe dokumentet e identifikimit.

Shtyerja për implementimin e vendimit për reciprocitet me dokumente karshi Serbisë erdhi nga kërkesa e SHBA-së.