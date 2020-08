Bisedimet serioze po vazhdojnë për të formuar qeveri të përgjegjshme, me institucione që do t’u shërbejnë qytetarëve edhe më shumë dhe madje edhe më mirë.

LSDM-ja, si udhëheqëse e koalicionit “Mundemi”, me më shumë vende të fituara në Kuvend, mori mandatin për të formuar qeveri të re demokratike, politike, të përgjegjshme, me institucione që do t’u shërbejnë qytetarëve edhe më shumë edhe më mirë.

Procesi i bisedimeve serioze po vazhdon për të formuar shumicë të qëndrueshme parlamentare për të siguruar qeveri të re me mandat të plotë katër vjeçar.

Propozimi për qeveri të përbërë nga kuadro cilësor, përgjegjës dhe llogaridhënës i zgjidhur dhe i cili do të luftojë fuqishëm krimin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet, do t’i dorëzohet Kuvendit dhe vëmendje e veçantë do t’i kushtohet pastrimit të gjyqësorit dhe verifikimit të prejardhjes së parave për çdo zyrtar.

Programi i qeverisë do t’i kushtohet kryesisht ekonomisë së re, ku parimet kryesore janë pagat dhe pensionet për të vazhduar të rriten, për të investuar në rininë dhe zhvillimin e ekuilibruar rajonal, për të marrë kujdes të veçantë dhe madje edhe më të madh për qytetarët më të varfër dhe për të siguruar mbështetje të vazhdueshme të ekonomisë së brendshme.

Maqedonia e Veriut do të fitoi qeveri që ndjek rrugën e qartë për të cilën përcaktohet shumica dërmuese e qytetarëve – është rruga evropiane, rruga e ekonomisë dhe drejtësisë, rruga drejt prosperitetit dhe stabilitetit afatgjatë, qeveri që nuk di për devijimin nga rruga që çon pas anëtarësimit në NATO dhe drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Në periudhën e kaluar ne kemi arritur të marrim vendime të mëdha, për të zgjidhur çështje të hapura. Vjen periudha kur do t’i kushtohemi punës në shtëpi, sepse mund të bëjmë edhe më shumë dhe më mirë.

LSDM