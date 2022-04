Dy raketa kanë goditur stacionin e trenit në qytetin ukrainas Kramatorsk, tha kreu i sistemit hekurudhor kombëtar të Ukrainës, Oleksandr Kamyshin, në kanalin e tij zyrtar në Telegram të premten.

Siç raporton The Kyiv Independent, duke cituar guvernatorin e rajonit të Donteskut, Pavlo Kyrylenko, nga ky sulm kanë vdekur 30 njerëz dhe janë plagosur më shumë se 100.

Mijëra veta ishin në stacion në kohën kur ranë raketat, derisa banorët ishin duke u evakuuar nga eskalimi në lindje të vendit.

🇷🇺 occupants shelled railway station in #Kramatorsk, #Donetsk region,where people were waiting for evacuation trains.

30 people dead.

More then 100 wounded.#Russia continues to commit war crimes in🇺🇦.

Punish🇷🇺with severe sanctions now or it will be too late&more people will die. pic.twitter.com/1Lyc4pQGOq

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 8, 2022