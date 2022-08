Lija e majmunit nuk duhet t’i shqetësojë qytetarët, sepse nuk përhapet lehtë, siç është rasti me KOVID-19. Nga Komisioni për sëmundje infektive nuk presin zhvillim dramatik ose përhapje serioze të lijës së majmunëve.

Deri më tani në vend janë paraqitur dy raste të dyshuara, një banor i Kërçovës i cili refuzon të testohet dhe një emigrant i hospitalizuar në Klinikën për sëmundje infektive, i cili rezultoi negativ në test.

Për shkak se nuk ka mundësi ligjore që pacienti nga Kërçova të “detyrohet” të testohet, Komisioni për sëmundje infektive pas takimit të djeshëm kumtoi se do të paraqesë propozim tek ministri i Shëndetësisë që të propozohet mbikëqyrje shëndetësore për këtë person.

Kjo, siç sqaron zëdhënësi i KSI-së, dr. Zlate Mehmedoviq, do të thotë se sipas asaj procedure do të kenë leje, gjegjësisht me ndihmën e Inspektoratit shëndetësor sanitar shtetëror dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme do të të jetë në gjendje të lokalizojë personin në mënyrë që të testohet.

Paraprakisht, Komisioni rekomandoi vendosjen e masave të izolimit/karantinës, edhe atë izolim në kushte shtëpie ose spitalore të rasteve të dyshuara të lisë së majmunëve deri në testimin e tyre, izolimin e rasteve të konfirmuara në kushte shtëpie ose spitalore deri në përfundimin e sëmundjes ose shërimin e zgjebes, si. si dhe monitorimi ditor epidemiologjik i kontakteve të rasteve të konfirmuara të lisë së majmunëve gjatë periudhës 21-ditore të inkubacionit. Ky vendim i është dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë, për marrjen e të gjitha masave të nevojshme parandaluese.

Të gjithë qytetarët të cilët shfaqin simptoma të lijës së majmunëve, siç deklaroi kryetari i Komisionit për sëmundje infektive, dr. Aleksandar Petliçkovski, nevojitet ta kontaktojnë mjekun amë dhe më pas nëse ka dyshime të dërgohet në Klinikën për sëmundje infektive.

Testimi i lisë së majmunëve mund të bëhet në Institutin për shëndet publik, ku për momentin, siç informoi Petliçkovski, ka rreth 3300 teste.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për momentin Evropa është më e prekura nga lija e majmunëve. Rajoni evropian i OBSH-së përbënte rreth 55 për qind të rasteve të konfirmuara në botë të lisë së majmunëve vetëm gjatë muajit të kaluar, me katër vende në Evropë (Spanja, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe Franca) që raportuan 76 për qind të rasteve.

Përfaqësuesja speciale e drejtorit rajonal të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë në Maqedoninë e Veriut, dr. Ane Johansen, në një deklaratë për MIA-n, rekomandoi se nevojitet madje edhe në vendet të cilat ende nuk kanë raportuar raste të lisë së majmunëve, autoritetet përgjegjëse për shëndet publik. shpejt dhe dukshëm t’i formojnë kapacitetet kombëtare për mbikëqyrje, hetim, diagnostikim dhe gjetje të kontakteve, me qëllim të identifikimit dhe ndjekjes së çdo rasti eventual.

Sipas të dhënave të Qendrës amerikane për kontroll dhe parandalim të sëmundjes (CDC) në botë deri më 9 gusht janë paraqitur gjithsej 31.800 raste me lijën e majmunëve.