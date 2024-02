Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) propozon që në Kodin Zgjedhor të futet një dispozitë e përkohshme me të cilën qytetarëve nga vendi dhe atyre që jetojnë jashtë do t’u mundësohet që në zgjedhjet e ardhshme të votojnë me pasaporta me emrin e vjetër kushtetuese, të cilëve ende nuk u ka skaduar afati.

Kjo dispozitë, siç thotë kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, do të vlente vetëm për këto zgjedhje, ndërsa para së gjithash do të vlente për qytetarët të cilët nuk kanë letërnjoftime të vlefshme.

“Propozojmë që pasaportat në të cilat shkruan “Republika e Maqedonisë”, nëse kanë afat, të vlejnë për votim dhe ajo të futet në Kodin Zgjedhor si dispozitë kalumtare e cila do të vlejë vetëm për këto zgjedhje. Mendoj se nuk ka zgjidhje më ideale se kjo. Veç më kemi ndryshuar ligjin për letërnjoftime dhe ato vlejnë, por shumë njerëz nuk kanë as letërnjoftime, kështu që nëse pasaportat kanë afat, do të kenë një dokument, sepse ato janë realisht dokumente të vlefshme, të lëshuara nga organet tona kompetente”, deklaroi Dashtevski mbrëmë në emisionin “Top Tema”.