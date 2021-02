Kryetari i Komunës së Prilepit, Ilija Jovanovski bëri të ditur se ka rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe se për momentin ndjehet mirë.

“Kam vetëm temperaturë të lartë dhe dhimbje të muskujve”, tha Ilija Jovanovski.

Jovanovski ka dyshuar se është i infektuar me virusin menjëherë pasi i është shfaqur temperatura.

“Kisha temperaturë prej 37.2. Dyshova, edhe pse kisha shije dhe erë. Testi rezultoi pozitiv, dhe me siguri e kam marrë me kontakt me ndonjë pozitiv gjatë ditëve të kaluara. Tani temperatura është 37.6, po r nuk ka probleme”, tha Jovanovski.