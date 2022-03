Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot nga Sofja tha se shtyrja e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE) tashmë po bëhet politikë e sigurisë dhe krijon destabilitet shtesë në rajon.

Ai e dërgoi mesazhin pas një takimi të përbashkët me kryeministrin bullgar Kiril Petkov, si dhe me kryeministrat e Rumanisë – Nicolae Cuka dhe të Malit të Zi – Zdravko Krivokapic, të cilët, si kryetarë qeverish të vendeve të NATO-s në Evropën Juglindore, diskutuan strategjitë e sigurisë në konteksti i pushtimit ushtarak rus me BE-në.