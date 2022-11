Maqedonia e Veriut do të ketë zgjedhje në vitin 2024, së pari do të kemi zgjedhje presidenciale dhe më pas edhe parlamentare. Në ato zgjedhje do të ndodhë e njëjta gjë që ndodhi edhe në komunën Mavrovë- Rostushë, kur OBRM-PDUKM-ja foli për përparësinë e madh të partisë së tyre politike dhe në fund në mënyrë katastrofike i humbi zgjedhjet, deklaroi kryeministri Dimitar Kovaçevski, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve gjatë vizitës së sotme në fabrikën “Brilijant” në Shtip.

Sipas kryeministrit, ky është rezultat i politikave të cilat i zhvillon kjo Qeveri dhe kjo, siç tha, “janë politika për integrim evropian të shtetit me një plan shumë të qartë për përballjen me krizën ekonomike dhe energjetike”.

“ OBRM-PDUKM-ja ka mundur të tregojë çka mund të bëjë, sepse ka fituar mbi 50 komuna në shtet para vetëm një viti dhe shohim se menaxhon në mënyrë katastrofike me ato komuna. Ashtu siç për 11 vjet e shpëtuan vendin nga lëvizja e një milimetri në integrimin evropian, nga mos paja e një investimi të madh në sektorin energjetik, të njëjtën gjë konfirmojnë tani që janë pikërisht e njëjta parti, me të njëjtën mënyrë menaxhimi. në qytetin e Shkupit. Njëmbëdhjetë vjet, siç ishte shteti i bllokuar nën qeverisjen e OBRM-PDUKM-së, ashtu tani Shkupi për një vit të plotë është i bllokuar nën qeverisjen e OBRM-PDUKM-së”, theksoi Kovaçevski.

Duke u përgjigjur në pyetje, Kovaçevski informoi se dje ka pasur takim me kryetarin e Alternativës, Afrim Gashi. I pyetur nëse LSDM-ja do të heqë dorë nga një post ministror në Qeveri në negociatat me Alternativën, kryeministri theksoi se është mosmirënjohje që tani e tutje të flitet për këtë.

Shtoi se kur bëhet një koncept i Qeverisë kjo nuk do të thotë nëse dikush do të largohet apo dikush do të marrë një dikaster, por ka të bëjë me krijimin e Qeverisë në bazë të vlerave, programit, në të cilin çdo parti politike duhet të ndërmarrë përgjegjësi në një dikaster të caktuar.

“Nëse vjen deri në bisedime konkrete për hyrjen në Qeveri, atëherë sigurisht se të gjitha dikasteret do të shqyrtohen për të parë se cilat janë përparësitë, afinitetet e partisë politike në një fushë të caktuar dhe atëherë mund të bisedohet, por tani të mos hyj në spekulime për atë nëse dikush do të heqë dorë nga ndonjë dikaster, me të vërtetë nuk është mirënjohje, jo vetëm ndaj partive politike, por edhe ndaj ministrave të cilët udhëheqin dikastere”, tha Kovaçevski.