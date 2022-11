Kosova dhe Polonia edhe zyrtarisht kanë vendosur marrdhëniet konsullore në mes dy vendeve.

Këtë e ka bërë të ditur ambasadorja e Kosovës në Çeki, Albesjana Iberhysaj, përmes një postimi në Facebook.

“Shumë e nderuar të dorëzoja në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, konfirmimin zyrtar për vendosjen e Marrëdhënieve Konsullore në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Polonisë. Ky është një hap i rëndësishëm, në rrugëtimin tonë të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona dypalëshe”, ka shkruar Iberhysaj.

Kujtojmë se Polonia ka qenë në mesin e 20 shteteve të para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës.

Shteti i Polonisë e ka njohur Kosovën si shtet më 26 shkurt 2008.

Truly honored to hand over on behalf of 🇽🇰 government the NV/official letter on establishing of Consular Relations with the Republic of Poland 🇵🇱.

This is a significant milestone in our common journey of strengthening further 🇽🇰🤝🇵🇱bilateral relations. pic.twitter.com/CsQNdi3Yrn

— Albesjana Iberhysaj (@albesjana_i) November 8, 2022