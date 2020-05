Në një dokument të zbuluar së fundmi dhe që është shpërndarë në emër të Ministrisë së Brendshme gjermane, thuhet se alarmi për koronavirusin është fals.

Dokumenti me 83 faqe është shkruar nga një zyrtar i lartë, emri i të cilit nuk përmendet, i cili punon në Njësinë ‘KM 4, mbrojtja e infrastrukturave kritike.

“Efektet e vëzhguara të COVID-19 nuk zbulojnë prova të mjaftueshme që, për sa i përket efekteve në shëndetin e të gjithë shoqërisë, është më shumë sesa një alarm i rremë. Virusi i ri me sa duket asnjëherë nuk ka përfaqësuar një rrezik më të madh për popullsinë sesa normalja (krahasuar me nivelin normal të vdekshmërisë në Gjermani).

Corona në thelb vret njerëz që do të vdisnin statistikisht këtë vit prej moshës së thyer dhe organizmi i tyre i dobësuar nuk mund të përballonte më stresin e rastësishëm përfshirë afro 150 viruse aktualisht në qarkullim”, thuhet në jëtë dokument.

Po ashtu, bëhen krahasime me vdekjet e vitit 2017-2018 nga gripi, të cilat ishin shumë herë më në masë sesa sot nga koronavirusi. “Rreziku i Covid-19 është mbivlerësuar (jo më shumë se 250.000 vdekje me Covid-19 në të gjithë botën, krahasuar me 1.5 milionë vdekje gjatë valës së gripit 2017/’18). Ndoshta kemi të bëjmë me një alarm global të rremë që nuk është zbuluar për një kohë të gjatë”.

Madje flitet për një dezinformim të qëllimshëm të popullatës. “Mangësitë dhe dështimet në menaxhimin e krizave kanë sjellë si pasojë komunikimin e pasaktë të informacionit, duke shkaktuar kështu dezinformimin e popullatës”.

A ka pasur shumë vdekje? Në mars dhe prill, 90% e të gjitha procedurave të nevojshme kirurgjikale u shtynë ose nuk u kryen. Kjo do të thotë që 2.5 milionë njerëz nuk janë trajtuar për shkak të masave të qeverisë, megjithëse do të ishte e nevojshme. Sipas ekspertëve, 5000 deri në 125.000 pacientë do të vdesin, ose kanë vdekur tashmë nga një ndërhyrje e vonuar.

Ndër dëmet kolaterale të mbivlerësimit të pandemisë, anonimët përmendin rritjen e vetëvrasjeve (më parë mesatarisht 9000 në vit), të cilat e gjejnë arsyen e tyre në dëmtimin domethënës afatgjatë të të gjitha kushteve të jetesës, që mund të bëhet kritike për personalitete të paqëndrueshme mendore. Por, vetëvrasjet e shumta mund të priten gjithashtu si një reagim ndaj shkatërrimit ekonomik të jetesës: Grupe të ndryshme profesionale që nuk ndihen të aftë të përballojnë barrën e ndryshimeve sociale dhe personale dhe përgjegjësinë e tyre (të zakonshme) personale.

Zyrtari gjithashtu kritikon ashpër ndërhyrjen e rëndë të shtetit në liritë civile. Arrin në pikën e evokimit të vendimit të Gjykatës Supreme të Karlsruhe, më 5 maj, kundër lehtësimit sasior të BQE-së, për të cilën Gjykata i kërkoi Bankës Qendrore “një peshim adekuat të masave me pasoja negative” (Aktgjykimi PSPP i 5 majit 2020). E njëjta gjë është e nevojshme për të kërkuar “proporcionalitet” në masat e kufizimit të lirive nga “ekipi i krizave”.

Vërtetësia e dokumentit është konfirmuar në Ministrinë Federale të Brendshme, sepse në një deklaratë thuhet: “Një punonjës i Ministrisë Federale të Brendshme publikoi mendimin e tij kritik privat për menaxhimin e krizës së Coronës nga qeveria federale, duke përdorur letrën drejtuar BMI-së dhe kanaleve zyrtare të komunikimit. Hartimi u realizua me pjesëmarrjen e palëve të treta jashtë Ministrisë (…)

Nuk është e pranueshme dhe nuk është e pajtueshme me detyrimet e përgjithshme në shërbimin publik që opinionet private të shkruhen duke përdorur simbole zyrtare, për shembull për shkronja zyrtare dhe të dhëna në dispozicion të publikut”.