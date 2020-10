Koronavirusi depërton më tej në familjen më të famshme në botë. Chloe Kardashian është testuar pozitive për koronavirusin dhe ajo vendosi të ndajë përvojë e saj përmes një episodi të serialit “Keeping Up With The Kardashians”.

Duke përshkruar simptomat në detaje, ajo tha se kishte të vjella, marrje mendësh, ethe dhe temperaturë përpara se frika e saj të konfirmohej me testin e tamponit.

Motra e saj, Kim, tha se e gjithë familja po priste me padurim të dëgjonte nëse Chloe ishte infektuar nga koronavirusi.

“Ne jemi të tmerruar … dhe ajo është e frikësuar dhe nervoze,” tha Kim, burri i së cilës, Kanye West, ishte gjithashtu i infektuar me virusin.

Të njëjtin shqetësim shprehu edhe nëna e familjes, Chris Jenner, duke theksuar se ajo po kërkonte një mjek për të bërë testin për vajzën e saj.

“Sapo zbulova se kam koronavirus”, tha Chloe më në fund para kamerës kur mori rezultatet e testit.

“Jam e izoluar në dhomën time. Do të jem mirë, por kam qenë shumë keq përgjatë dy ditëve.”

Ai vazhdoi: “Në përgjithësi vuaj nga migrena, por kjo ishte dhimbja e kokës më e çmendur që kam pasur ndonjëherë. Unë nuk do të thoja se ishte një migrenë. Po kollitja, gjoksi më digjej kur kollitesha ”.