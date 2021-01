Pyetja nuk është më nëse Maqedonia e Veriut do të bëhet anëtare e BE-së, pyetja është kur do të ndodh kjo, deri atëherë Holanda do të vazhdojë të ndjekë në mënyrë kritike reformat e nevojshme, tha Ambasadori i Mbretërisë së Holandës Dirk Jan Kop në një intervistë për SDK.

Ai thotë se kjo qasje nuk e vë Maqedoninë e Veriut në pozitë të padrejtë, por përkundrazi duhet të stimulojë shtetin të ndërmarrë hapat e tjerë të nevojshëm në rrugën që ka zgjedhur.

“Përkundër shumë çështjeve urgjente si koronavirusi, Brexit, imigrimi masiv, etj., që nga marsi Komisioni Evropian, së bashku me vendet anëtare, ka përgatitur kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut. Holanda i dha mbështetjen e saj të plotë këtij dokumenti dhe, së bashku me vendet e tjera anëtare, ranë dakord për të filluar negociatat; të gjithë, përveç një shteti anëtar, Bullgarisë. Bullgaria donte të shtonte çështje bilaterale në kornizën e negociatave, të cilat, sipas vendeve të tjera anëtare, nuk kanë vend në korrnizë. Bullgaria është e vetme në këtë çështje. Duhet të mbahet mend gjithashtu se shumë vendeve të tjera u është dashur të zgjidhin çështje të vështira bilaterale përpara se të bashkohen me BE-në. Ndërkohë, e gjithë kjo nuk duhet të dramatizohet në mënyrën siç duket se është bërë dhe po bëhet për momentin. Kalimi i 35 kapitujve negociues me BE në vitet e ardhshme do të thotë se ka shumë semaforë në rrugën përpara jush dhe duhet të ndezni dritën jeshile në secilin prej tyre. Mesazhi im do të ishte të mos i jepet shumë rëndësi secilit semafor individual, por të vazhdoja me reformat. Qëllimi përfundimtar nuk është kalimi i ngërçit bullgar, por anëtarësimi në BE në fund të rrugës”, tha mes tjerash”, tha mes tjerash Dirk Jan Kop.

Ambasadori holandez në vend thekson se vendi ka formuar një mentalitet të korrupsionit në çdo pore në shoqëri, dhe se beteja kryesore do të duhet të zhvillohet në luftimin e këtij fenomeni.