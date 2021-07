Policia mbrëmë ka konfiskuar tre çanta me 54 pako mariuhanë vlera e të cilës sipas vlerësimeve të para është 150 mijë euro.

Janë arrestuar pesë persona, mes të cilëve, dy ish të punësuar në MBP, kanë bërë të ditur nga MPB.

Bëhet fjalë për kanal ndërkombëtar për tregti me drogë nga Shqipëria, nëpërmjet Maqedonisë së Veriut me destinacion final Greqinë.

Nga MPB kanë njoftuar se hetimi ka filluar nga muaji i kaluar, ndërsa organizator është një 50-vjeçar nga Gjevgjelia.

“Mbrëmë, I.K (37) nga Gjevgjelia, Z.B (52) nga fshati Gërçishte dhe D.S (27) nga fshati Marvincë me makinën ‘opel vektra’ me targa të Gjevgjelisë janë nisur drejt Jakovec-Resnjë, ku kanë realizuar takim me D.D (38) nga fshati Livadhi-Strugë, i cili ka arritur me makinë ‘opel vektra’ me tablat ë Resnjës, në të cilën e kanë pasur mariuhanën. Ajo makinë është marrë nga D.S dhe është nisur drejt vendit Jankovic, ndërsa I.K dhe Z.B me makinë të Gjevgjelisë kanë lëvizur në rolin e kontrolluesve të terrenit”, kanë thënë nga policia.

Policia I ka ndaluar edhe e ka gjetur mariuhannë. Nga MPB shtojnë se janë bërë disa bastisje në rajonin e Gjevgjelisë, Vallandovës dhe Strugës.