Me rastin e përfundimit të projektit “Gratë kanë të drejta!”, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut sot organizon konferencë, në të cilën do të promovohen arritjet projektuese në dy vitet e fundit dhe do të afirmohet rëndësia e parashtresës së parashtruar individuale deri tek Komiteti CEDAV.

Në konferencë është paraparë të kenë fjalime Uranija Pirovska, drejtoreshë ekzekutive e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut dhe Bllagorodna Shopova nga KB Gra.

Projekti “Gratë kanë të drejta!” është implementuar nga ana e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, në kuadër të programit rajonal të BE dhe KB Gra “Parandalim i dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi: Implementim i normave – ndryshim i qëndrimeve”.