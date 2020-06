Shkupi dhe Tetova janë qytetet me numrin më të madh me raste pozitive me coronavirus në Maqedoni.

Në Shkup raste aktive janë 1.698, sipas informacioneve nga Instituti për Shëndet Publik, ndërsa Tetova ka 325 raste aktive me coronavirus.

Çairi është komuna me numrin më të madh të rasteve aktive me coronavirus 394. Pasojnë Gazi Baba me 156, Buteli 144, Saraj dhe Qendra me 137, Aerodromi me 135 raste aktive