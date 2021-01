Nëpërmjet një njoftimi të koalicionit ASH-AAA kanë reaguar ndaj Olvier Spasovskit i cili Propozim-ligjin e opozitës shqiptare e quajti “pamflet politike” duke thënë se “Spasovski vazhdon të këmbëngulë në mentalitetin e tij shovinist, mundohet të bindë opinionin se ka të drejtë për diçka që nuk është kompetencë e tij”.

“Propozues për ndryshim të ligjit për shtetësi është Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, mendime as që kemi kërkuar as që do të kërkojmë dhe as që ka të drejtë MPB-ja të japë mendim për ligjin në fjalë, kur askush nga ato e sidomos kërkuesit e ligjit nuk kanë kërkuar një gjë të tillë. Spasosvski udhëheq një institucion që në vazhdimësi diskriminon qytetarët e saj në baza etnike duke i privuar nga e drejta për të marrë shtetësi”, thuhet një njoftimin e ASH-AAA.

Ata ftojnë ministrin Spasovskin ta njoftojë opinionin se sa sa është numri i personave pa shtetësi në RMV dhe të heqë dorë nga tendenca për të mjegulluar opinionin me letra dhe mendime të kota, sepse s’kemi nevojë për mendim nga ju.

“Çfarë të themi për Nazim Bushin përveç se turp e faqja e zezë që toleron këtë racizëm dhe shovinizëm ndaj shqiptarëve.

Debati dhe të gjitha procedurat për ligjin në fjalë zhvillohen në Kuvend dhe në përputhshmëri me rregulloren e Kuvendit dhe jo nëpër ministri që kanë obligime të tjera komfor kushtetutës”, thuhet në fund të njoftimit.