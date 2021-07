Qendra Rajonale për Menaxhimin e Krizave, RCUK, Tetovë në orën 18.30 (e hënë, 26 korrik), me thirrjen e një alpinisti çek në Malin Sharr në zonën e Leshnicës, organizoi dhe koordinoi një aksion për të shpëtuar një alpinist të plagosur dhe për të gjetur të gjithë grupin e alpinistëve (rreth 7 alpinistë) nga Republika Çeke që kishin humbur në natyrën e malit. I gjithë komunikimi, deri në mbërritjen e tyre dhe kujdesi ndaj të lënduarve (me një dorë të thyer) ishte realizuar deri në orën 20.25.

RCUK Tetova, së bashku me Sistemin e Menaxhimit të Krizave (CRM) që për momentin mund të reagonin shpejt, ishin në komunikim të vazhdueshëm (me alpinistët në anglisht) dhe të koordinuar për të përdorur të gjitha mundësitë për të shpëtuar alpinistët së bashku me të dëmtuarit, para performanca e natës. Aktivitetet u zhvilluan paralelisht nga disa subjekte. Ndërsa disa nga anëtarët, konkretisht zjarrfikësit e Njësisë Territoriale të Zjarrfikjes TPPE Tetovë dhe oficerët e policisë të SIA Tetovë, të cilët së pari – menjëherë në kontaktin e parë, shkuan për të kërkuar alpinistët në pjesën e paarritshme të rajonit malor, ambulancën nga Tetova, me ndihmën e subjekteve të tjera dhe RCUK Tetovë (pas përcaktimit të koordinatave të terrenit sipas dhe sipas thirrjeve të fundit të alpinistëve të humbur) iu afrua pikës më të afërt të takimit për t’u kujdesur për malësorin e dëmtuar në terrenin e paarritshëm , sipas kalueshmërisë së rrugëve malore. Për kënaqësinë e të gjithë të punësuarve nga RCUK Tetova dhe SUK, malësorët u gjetën, u tërhoqën nga mali, dhe u kujdes për malësorin e dëmtuar, me krahun e thyer.

Përndryshe, natyrisht dhe në mënyrë të pashmangshme, në raste të tilla të shpëtimit të shpejtë në kushte fushore, përvoja e madhe e anëtarëve të SUK është e mirëpritur, si në këtë rast të këtij shpëtimi të alpinistëve, siç është TPPE Tetova të cilët me komandantin e tyre tregojnë profesionalizëm të madh dhe koordinimi në terren, së pari me anëtarët e SIA Tetovë dhe me entitetet e tjera nga SUK, në kushte reale për trajtimin e situatave të krizave të çdo lloji. Të kujtojmë, TPPE Tetovë me ekipin e tij të specializuar për zjarrfikje në terren dhe automjetin fushor PP në aksionet e zjarrfikjes së shpëtimit dhanë një kontribut të vërtetë në komunat e tjera, të tilla si trajtimi i zjarrit të madh dhe të paparashikueshëm mbi Galichnik në fillim të majit të këtij viti.