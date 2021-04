Në intervistën e tij dhënë për AIM mjekja Mery Kirias i Institutit të Imunologjisë analizoi të gjitha dilemat në lidhje me vaksinat kundër Covid 19.

Ndër të tjera, kur u pyet nëse ka ndonjë efekt anësor në vendin tonë në lidhje me vaksinat e tjera, përveç atyre të Astra Zeneka, Kyrias thotë:

“Kishte efekte anësore kaq serioze ose vërtet shumë të rralla me vaksinën Pfizer me faciale kalimtare, a nuk është kjo paralizë neurosfacialis, si një nga efektet anësore të rralla që është raportuar, për të tjerët nuk kemi dëgjuar asgjë tjetër. Ka pasur disa raste të trombozës me Pfizer, por gjithashtu ende nuk është konfirmuar nëse ato janë të lidhura kauzale apo jo. Këto janë tani rastet për “Astra Zeneka” pas një aplikimi më masiv të së njëjtës vaksinë. Mendoj për të tjerët, varësisht nga mënyra se si monitorohen nga afër, ne do të zbulojmë informacione të reja dhe nëse ka vërtet ndonjë ose do të qëndrojmë vetëm në ato efekte anësore të pritshme, një ose dy ditë pas aplikimit të vaksinave”, ajo tha

Jo në vendin tonë, thekson Kirias, por reagime të tilla nga vaksina Pfizer janë regjistruar në botë. Por raste të tilla janë të rralla dhe kishte vetëm disa në Amerikë.

Lidhur me antitrupat e krijuar dhe përdorimin e vaksinave, Kirias gjithashtu u përgjigj se cili duhet të jetë niveli i antitrupave tek një person që ka pësuar Covid-19 në mënyrë që të vaksinohet.

“Shpesh tani informacione po qarkullojnë tani me analizën e antitrupave, pastaj numrat. Në përgjithësi nuk ka asnjë studim që ka treguar se një numër mbron më shumë se një numër tjetër për avantazhin e përqendrimit të antitrupave. Pra, prania e antitrupave nënkupton mbrojtje, nuk ka rëndësi se cili është numri i informacionit aktual që kemi. Kjo do të thotë që një person që ka pësuar KOVID ka mbrojtje dhe mbrojtje nuk është vetëm antitrupa. Është diçka që e lëvizshme për ne dhe kjo është arsyeja pse ne nuk flasim aq shumë tani, por ekziston edhe imuniteti qelizor i cili natyrisht mbetet si një kujtim, si një kujtim tek individët”, tha Kirias.