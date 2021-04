Ministri i Financave, Fatmir Besimi, në intervistën e sotme dhënë për AIM, foli për gjendjen e ekonomisë së Maqedonisë, në lidhje me pandeminë e coronavirusit dhe nëse ajo mund t’i rezistojë ndikimit të madh të krizës.

“Që nga fillimi i vitit, ka pasur rezultate pozitive ekonomike, si në nivel global, ashtu edhe në vendin tonë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përmirësuar parashikimin e saj të rritjes globale me 0.5 përqind nga janari dhe pret që ai të arrijë 6 përqind në 2021. Edhe ministrat e financave dhe ekonomisë dhe guvernatorët e bankave qendrore në vendet e G20 kanë arritur në përfundimin se ka përmirësime në rezultatet në ekonominë globale”, tha Besimi.

“Ne kemi lëvizje pozitive në vendin tonë në tremujorin e parë të këtij viti. Mund të shihet më së miri përmes anës së të ardhurave të buxhetit në tremujorin e parë, ku kemi rritje të të ardhurave prej 4.4 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, pra të hyra më të larta para fillimit të krizës së coronavirusit”, shtoi ai.

Sipas Besimit, në dy muajt e parë të këtij viti, është regjistruar rritje nominale prej 9.8 përqind në nivle shtetëror, dhe kështu trendet pozitive në këtë segment vazhdojnë.

Importet e mallrave, tha ai, regjistruan rritje nominale prej 4.4 përqind, e cila ndihmoi në uljen e deficitit tregtar me 11 përqind. Kreditimi gjithashtu u rrit me 4.4 përqind të rritjes së gjithsej kredive në shkurt, me rritjen e kredive të familjeve me 7.1 përqind dhe rritjen e kredive për ndërmarrjet me 1.4 përqind. Potenciali total i depozitave në shkurt arriti një rritje vjetore prej 7.1 përqind.