Kim Kardashian ka folur për herë të parë për problemet në lidhje me martesën e saj me Kanye West në “Keeping Up With the Kardashians”.

Ylli televiziv, 40 vjeçe, ka hezituar gjithnjë të flasë për ngjarjen në shfaqjen e familjes, por ajo më në fund hodhi dritë mbi arsyen e divorcit gjatë episodit të së enjtes, 3 qershor.

Shikuesit po ashtu mund t’i shihnin pamjet e së kaluarës ku Kim shfaqej duke qarë teksa Kylie, Kendall dhe Kourtney po qëndronin pranë nënës së katër fëmijëve.

“Unë thjesht nuk mund ta bëj më këtë”, tha Kim.

“Përse jam akoma në këtë vend ku jam mbërthyer me vite me radhë? Si, ai shkon dhe zhvendoset në një shtet tjetër çdo vit. Unë duhet të jem, si, së bashku, në mënyrë që të rris fëmijët. Ai është një baba i mahnitshëm, ka bërë një punë të mahnitshme”.

Kourtney, 42 vjeçe, e siguroi atë se West ‘akoma’ do të ishte një baba i mirë për katër fëmijët e tyre – North, shtatë vjeçe, Saint , pesë vjeç, Chicago, tre dhe Psalm, dy vjeç.

Kim përfundimisht arriti në pikën e saj të thyer.

“Thjesht mendoj se ai meriton dikë që do të mbështesë çdo lëvizje të tij dhe do ta ndjekë në të gjithë vendin dhe të shkojë në Wyoming. Unë nuk mund ta bëj atë”, pranoi ajo.

“Ai duhet të ketë një grua që mbështet çdo lëvizje të tij dhe udhëton me të dhe bën gjithçka, dhe unë nuk mundem. Ndihem e dështuar. Është martesa ime e tretë. Po, unë ndjehem si një humbëse. Por nuk dua ta mendoj më këtë. Dua të jem e lumtur”.

Megjithatë, themeluesja e KKW Beauty – e cila ishte e martuar më parë me Damon Thomas nga viti 2000 deri në 2004 dhe Kris Humphries nga viti 2011 deri në 2013 – vuri në dukje se ajo ‘nuk do të jetoj më me gjërat e së kaluarës’.

Kim bëri kërkesë për divorc në shkurt pas gjashtë vjet martese.