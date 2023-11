Marka “SKIMS” e Kim Kardashian ka mahnitur me reklamat e saj së fundmi, ku vetë 43-vjeçarja është imazhi i tre kopertinave. Në foton e parë, 43-vjeçarja ka një paruke bionde dhe pizhama ngjyrë gri.

Në një foto tjetër ajo duket ‘topless’ me vetëm një palë patina akulli të varura në qafë. Në kopertinën e dytë, ylli i “The Kardashians” ka veshur një pulovër të bardhë me mëngë të shkurtra me një shall të bardhë të mbështjellë rreth qafës.

Ajo e kombinoi shallin me të brendshme të bardha dhe çizme të bardha teksa ishte ulur në një makinë garash të kuqe për fëmijë.

Në kopertinën e tretë, nëna e katër fëmijëve është e veshur me trupore të kuqe dhe çizme skish të kuqe.