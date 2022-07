Ngjarja ka ndodhur në Bolonja, ku një djalë shtatë vjeçar ka mbetur i vetëm në rrugë, ndërsa prindërit e tij të pavetëdijshëm për mungesën e tij janë nisur drejt destinacionit të zgjedhur për të kaluar pushimet verore.

Disa kalimtarë që kanë ecur në rrugët e lagjes San Ruffillo, ku jeton familja, kanë gjetur fëmijën duke qarë dhe kanë alarmuar karabinierët. Pasi u kontaktuan prindërit, të dy rreth të dyzetave, policia rindërtoi atë që kishte ndodhur: fëmija do të duhej të hipte në kampingun që drejtohej nga babai i tij, por në momentin e fundit ai kishte zgjedhur të shkonte me nënën e tij që duhej t’i ndiqte ata me makinë. Prandaj, ka ndodhur keqkuptim në çift: burri besonte se djali ishte larguar dhe ishte i sigurt me gruan e tij, por kjo e fundit, e pavetëdijshme për ndryshimin e planeve, ishte nisur vetëm për disa minuta më parë.

Pas shpëtimit të fëmijës, policia ra në kontakt me prindërit të cilët mundën ta takonin brenda pak minutash duke bërë një udhëtim të kufizuar. Për këtë episod është vënë në dijeni Prokuroria. e Nuk është hera e parë që në Itali para apo gjatë pushimeve ndodh një episod i këtij lloji: në vitin 2020, për shembull, një çift shitësish ambulantë kishin harruar djalin e tyre trevjeçar në një plazh të Otrantos.

Duket pak a shume si skenë e filmit ‘Home Alone’, mirëpo kësaj here “aventura” e djalit nuk ishte aq fantastike sa e Kevin.