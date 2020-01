Vjeshta dhe dimri janë stinët e gripit dhe virusit. Për të ndihmuar në lehtësimin e dhimbjes së fytit, ka pije të ngrohta për të na ndihmuar, si dhe disa ushqime të tjera. Shikoni ushqimet që zgjidhin problemet tona në fyt.

1. Bananet

Banania është një frutë e butë që ka një efekt të dobishëm në fytin tonë. Është e lehtë të gëlltitet dhe nuk shkakton dhimbje nëse fyti ynë tashmë është i përflakur. Për më tepër, bananet janë të pasura me vitaminë C, B6, kalium dhe kanë një indeks të ulët glicemik.

2. Supë pule

Kjo tashmë është një kurë tradicionale për ftohjet dhe dhimbjet e fytit. Bëni supë të pasura me karota, qepë, selino, hudhër, perime që janë të njohura për vetitë e tyre medicinale.

3. Një përzierje e limonit dhe mjaltit

Ky është një ilaç i shkëlqyeshëm për dhimbjen e fytit. Zvogëlon inflamacionin, por gjithashtu lehtëson dhimbjen.

4. Vezë të fërguara

Vezët janë të pasura me proteina dhe mund të ndihmojnë me dhimbje të fytit. Sidoqoftë, mos shtoni shumë erëza pasi kjo mund të përkeqësojë inflamacionin.

5. Çaj xhenxhefili me mjaltë

Një mënyrë e shkëlqyeshme për të lehtësuar dhimbjen e fytit është çaji i xhenxhefilit me mjaltë. Ndërsa pini çaj, sigurohuni që të thithni avullin, kështu që frymëmarrja juaj do të jetë më e lehtë.

6. Bollguri

Kjo pjatë përmban fibra, ul kolesterolin, është e pasur me proteina, kështu që është një zgjedhje e mirë kur keni dhimbje të fytit. Shtoni mjaltë ose banane dhe do të lehtësoni dhimbjen, transmeton Kosovapress.

7.Sherbela

Ajo ka qenë e njohur që nga kohërat e lashta për vetitë shëruese të sherbelës dhe është përdorur për të qetësuar dhimbjet e fytit. Sherbelë përmban flavonoide, enzima dhe fenole. Bëni çaj të urtë dhe pije fytin tuaj me një lugë.

8. Makaronat me drithëra të plota

Makaronat me grurë të tërë janë të pasura me fibra, hekur, zink dhe vitamina B1, B2, B3 dhe E. Shtoni pak salcë të lehtë dhe shijoni një vakt të shijshëm dhe të shëndetshëm.

9. Karota

Hani këto perime të shëndetshme kur keni dhimbje të fytit. Kjo do ta bëjë më të lehtë gëlltitjen e karotës dhe nuk do të lëndohet fyti nga copat e perimeve të freskëta. Karotat janë të pasura me vitamina A, C, K, fibra dhe kalium.