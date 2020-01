Kohët e fundit hasa në pyetjen e mëposhtme në internet – “Cilat janë disa nga gjërat që duhet të shmangni ose provoni të bëni në 30 vitet e para të jetës?” Që kur jam në mesin e viteve 40, mendova se do t’i jepja këtij pyetësi të ri dy centet e mia.

Vitet e para pas moshës 20 vjeç janë shumë të rëndësishme, kjo është periudha ku formohet identiteti tuaj, vendosen zakonet tuaja dhe përcaktohet se si do e jetoni jetën tuaj.

Prandaj ekzistojnë disa gjëra që duhet patjetër t’i bëni në këtë moshë që mos ju ngelin peng më vonë.

1. Jetoni në një qytet kozmopolitan

Rekomandohet të jetoni në një qytet kozmopolit me një popullsi të larmishme. Zgjidhni një qytet ku mund të takoni njerëz nga e gjithë bota me prejardhje të ndryshme racore dhe etnike.

Kur jetoni në një komunitet të larmishëm, kuptoni se njerëzit janë thjesht njerëz. Ka të mira dhe të këqija në të gjitha ngjyrat dhe fetë. Ju nuk keni më frikë nga njerëzit që janë të ndryshëm, dhe në fakt do të filloni t’i përqafoni dhe t’i shijoni ato dallime.

2. Udhëtoni sa më shumë që të jetë e mundur

Sa më shumë të udhëtoni, aq më shumë do të mësoni për kulturat dhe mënyrat e tjera të jetës.

Sa herë që të keni një shans për të udhëtuar, realizojeni atë. Ka kaq shumë gjëra të mahnitshme për të parë në botën tonë: qytete kozmopolite, fshatra bregdetare, rrënojat antike, malet, akullnajat, shkretëtirat, dhe shumë më tepër.

Shumë njerëz largohen nga udhëtimi kur janë të rinj. Ata ose mendojnë se nuk mund ta përballojnë këtë, ose duan që së pari të përqëndrohen në karrierën e tyre. Por me një planifikim të duhur, 20-tat tuaja mund të jenë një nga kohërat më të mira për të udhëtuar dhe eksploruar botën.

Ashtu si të jetosh në një qytet të larmishëm, udhëtimi do t’ju ekspozojë në kulturat e tjera, llojet e ushqimit, sistemet e besimit dhe mënyrat e jetës.

3. Sfidoni veten fizikisht

Trupi juaj fizik është një organizëm i mahnitshëm. Nëse kujdeseni për të, do të ndiheni më mirë, do të jetoni më gjatë dhe do të lëvizni më lehtë gjatë gjithë jetës.

20-tat tuaja janë një kohë e shkëlqyeshme për të sfiduar veten fizikisht dhe mendërisht.

Ekzistojnë një sërë sfidash që mund të eksploroni: Palestra, gara baltë (si Tough Mudder), garat me biçikletë dhe ekspeditat e ecjes / ngjitjes etj.

Është e rekomanduar gjithashtu të gjeni një ose dy ushtrime që ju në të vërtetë kënaqeni duke i bërë dhe krijoni një zakon të përjetshëm të ushtrimit fizik.

4. Filloni një biznes të vogël

Edhe nëse është thjesht një faqe apo blog i vetëm, drejtimi i biznesit tuaj të vogël do t’ju mësojë shumë më tepër sesa të merrni leksione në një klasë biznesi.

Do të mësoni për financat, kontabilitetin, fluksin e parave, operacionet, hartimin e faqes, përvojën e përdoruesit, konceptet themelore ligjore, shitjet, marrëdhëniet me klientët dhe më shumë.

Kur punoni për dikë tjetër, kurrë nuk do të keni të njëjtën eksperiencë siç mund ta keni me biznesin tuaj. Drejtimi i biznesit tuaj ju detyron të mësoni shpejt, përshtateni, aplikoni dhe ndryshoni vazhdimisht.

5. Mësoni për financat dhe investimet

Mësoni dy koncepte financiare tërë jetën tuaj, Mesatarja e kostos së dollarit dhe interesi i ndërlikuar. Përdorimi i këtyre dy strategjive, veçanërisht nga një moshë e re, do ju bëjë të jeni në një gjendje shumë të mirë financiare kur jeni në një moshë më të vjetër.

Mesatarja e kostos së dollarit është teknikë e blerjes së një shume të caktuar fikse të një investimi të veçantë në një orar të rregullt, pavarësisht nga çmimi i aksionit.

Interesi i Përgjithshëm mund të mendohet si “interesi mbi kamatën” dhe do të bëjë që një depozitë ose hua të rritet me një normë më të shpejtë se interesi i thjeshtë.

6. Mësoni të meditoni / Merreni me stresin

Thuht se ekzistojnë vetëm dy gjëra në jetë – vdekja dhe taksat. Epo, ka dhe një të tretë – stresi.

Pavarësisht se sa e privilegjuar mund të jetë jeta juaj, do ta gjeni veten nën stres. Ka shumë gjëra jashtë kontrollit tuaj që shkaktojnë stres – do të thotë njerëzit, moti i keq, politikanët e çmendur, terrorizmi, sëmundjet, etj.

Vuajtja nga stresi kronik do të dëmtojë trupin dhe jetën tuaj. Ajo çon në ankth, depresion, presion të lartë të gjakut, rrezik më të lartë të sulmit në zemër, infertilitetit, etj.

Mënyra më e mirë për të përballuar gjithë këtë stres është të dini se si të qetësoni dhe përqendroni mendjen tuaj dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është me një praktikë të përditshme meditimi.

7. Kini dëshirë për të lexuar

Amerikani tipik lexon mesatarisht vetëm 19 minuta në ditë. Leximi ofron përfitime të shumta, duke përfshirë uljen e stresit, forcimin e kujtesës suaj dhe forcimin e aftësisë tuaj analitike.

Lini mënjanë të paktën 30 minuta çdo ditë për të lexuar diçka. Nuk po flas për një blog ose postim në media sociale, por një libër aktual.

Mund të jetë fiction ose jo fiction, kopje e shtypur ose elektronike. Sa më shumë të lexoni, aq më shumë mësoni, kuptoni këndvështrime të tjera dhe zhvilloni kureshtjen dhe krijimtarinë tuaj.

Ju kujtohet të shkonit në bibliotekë kur ishit fëmijë? Pse të mos përfitoni nga të gjithë librat falas në bibliotekën tuaj lokale?