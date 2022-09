Komuna e Tetovës ka arritur të zvogëloj për katër milion euro borxhin e saj, kështu deklaroi dje kreu i qytetit të Tetovës, Bilall Kasami.

“Borxhi i Komunës së Tetovës është zvogëluar për katër milionë euro dhe është aktualisht rreth 20 milionë euro”, u shpreh Kasami në televizionin Alsat.

I pyetur nga gazetarja e emisionit 200 në Alsat, për borxhin komunal, ai deklaroi:

“Sa i përket borxhit ne jemi në konsultime, konkretisht me institucione ndërkombëtare relevate të cilat merren me matjen e transparencës dhe llogaridhënies së komunave, që kur të dalim me publikimin e borxhit publik… Nuk është përgjysmuar, është rreth 20 milionë euro pra nga 24 milionë. Borxhi aktual i komunës së Tetovës bashkë me institucionet tjera dhe ndërmarrjet komunale është rreth 20 milionë euro”, tha Kasami.

Reklama

Kujtojmë se borxhi i përgjithshëm i Komunës së Tetovës kur u publikua në fund të muajit nëntor 2021 ishte mbi 24 milionë euro, prej të cilave Komuna me mbi 14 milionë euro, NPK “Tetova” mbi 9.6 milionë euro, NP “Parkingu i Qytetit mbi 87 mijë euro dhe shkollat mbi 77 mijë euro.