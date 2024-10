Në SPB Shkup është raportuar se në rrugën “Benjamin Macukovski” Aerodrom në Shkup, automjeti i pasagjerëve “Reno Megane” me targa të Shkupit në pronësi të S.S.(34) është kapur zjarri.

Nga zjarri është përfshirë edhe automjeti i pasagjerëve Peugeot me targa të Shkupit, në pronësi të RJ (33) dhe automjeti Mazda 3 me targa të Shkupit, në pronësi të A.N (40), të dy nga Shkupi.

Zjarri është shuar nga ekipi i Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit dhe nuk ka persona të lënduar.

Në vendngjarje shtë kryer edhe një kontroll.