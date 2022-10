Maqedoni

Kovaçevski: Serbia do të lejojë eksportin e gazit për në Maqedoni

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, ka deklaruar se pas bisedimeve intensive me kryeministren e Serbisë, Ana Brnabiq, është marrë vendimi nga ana e Serbisë, që për Maqedoninë e Veriut, të mos vlej vendimi për ndalimin e eksportit të gazit. “Kemi premtuar se do të bëjmë gjithçka dhe do...