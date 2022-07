Çmimet e naftës mund të rriten 240% në 380 dollarë për fuçi nëse Rusia ul në mënyrë dramatike prodhimin në përgjigje të planeve perëndimore për të kufizuar çmimet e energjisë në vend, paralajmëroi JPMorgan.

Udhëheqësit e G7 njoftuan javën e kaluar se po punonin në plane për të kufizuar çmimin e naftës ruse në një përpjekje për të mbajtur presionin ndaj Moskës për pushtimin e saj në Ukrainë.

Por analistët e JPMorgan thanë në një shënim këtë fundjavë se Rusia, një nga eksportuesit kryesorë të energjisë në botë, është në një pozicion relativisht të fortë falë rritjeve të fundit në çmimet e naftës dhe gazit natyror. “Moska mund të hakmerret kundër kufirit të çmimit të G7 dhe të ulë prodhimin e naftës deri në 5 milionë fuçi në ditë pa shkaktuar dëme të tepërta në ekonominë e saj”, tha JPMorgan.

Por një ulje e tillë do të ishte shkatërruese për tregjet globale të naftës, duke pasur parasysh mospërputhjen e ofertës dhe kërkesës që tashmë e ka shtyrë çmimin e naftës së papërpunuar Brent deri në gati 50% këtë vit në rreth 112 dollarë për fuçi.

“Skenari më ekstrem i një uljeje të prodhimit prej 5 milionë fuçi në ditë mund të çojë çmimet e naftës në 380 dollarë stratosferike për fuçi”, thanë në një shënim analistët e JPMorgan të udhëhequr nga Natasha Kaneva.

Vlerësimi nënvizon rreziqet e shtrëngimit të sanksioneve ndaj Rusisë në një kohë kur çmimet e energjisë po rriten dhe po shkaktojnë probleme të mëdha për politikanët perëndimorë në vend.

“Politikëbërësit rusë ka të ngjarë të përballen me sfidën e kufizimit të çmimeve të naftës nga një pozicion i fortë,” thanë analistët e JPMorgan. “Rusia ka treguar tashmë gatishmërinë e saj për të ndaluar dërgesat e gazit natyror në vendet e BE-së që kanë refuzuar të përmbushin kërkesat për pagesa.

JPMorgan tha se perspektiva është e pasigurt, por një rezultat më i mundshëm është se Rusia ul prodhimin e saj me 3 milionë fuçi në ditë, gjë që mund të çojë çmimet e naftës në 190 dollarë për fuçi. Prodhimi në maj ishte pak më shumë se 10 milionë fuçi në ditë, sipas gazetës financiare të Moskës Vedomosti.

G7, i cili përfshin Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Gjermaninë, po eksploron mënyra për të kufizuar çmimet ruse, duke përfshirë ndalimin e blerjes ose shitjes së naftës ruse mbi një çmim të caktuar. Raportet sugjerojnë se ata mund të përdorin fuqinë e Britanisë dhe Evropës mbi sigurimin global të transportit për të ndihmuar në zbatimin e një kufiri të tillë.

JPMorgan tha se një rezultat alternativ është që çmimet e naftës së papërpunuar do të stabilizohen rreth niveleve aktuale, me Rusinë që do të devijojë naftën e saj me çmime më të ulëta në Azi dhe prodhuesit e tjerë që rriten për të mbushur boshllëqet e prodhimit.