Çfarë po ndodh me kallëzimin penal të kreut të Prokurorisë së Lartë Publike, Mustafa Hajrulahi, kundër dy prokurorëve Fatime Fetai dhe Sasho Rajçev në maj të vitit 2023? Më shumë se një vit pas ngritjes së kallëzimit penal për shpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe shpërdorim të të dhënave personale, ende nuk ka asnjë akuzë ndaj dy prokurorëve.

Në maj të vitit 2023, Hajrulahi ka dorëzuar një njoftim në formë të kallëzimit penal te prokurori publik, në atë kohë Ljubomir Joveski, me qëllim të përcaktimit të një OPP tjetër jashtë juridiksionit të Prokurorisë së Lartë Publike.

Për një prokuror publik kam bërë kallëzim penal për veprën penale të mundshme “keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar” dhe “shpërdorim i të dhënave personale”. Kurse për prokurorin tjetër publik kam bërë kallëzim penal për “keqpërdorim të të dhënave personale”, tha Khairulahi në gusht 2023.

Që atëherë heshti për kallëzimet penale të paraqitura në Prokurorinë Publike në kohën kur Joveski ishte prokuror i shtetit. Sipas informacioneve të “Republikës”, deri në dhjetor të vitit 2023, gjegjësisht deri në largimin e Joveskit, këto kallëzime penale mbeten në sirtar në JORM dhe nuk janë shpërndarë në asnjë prokurori. Burime nga Fella thonë se ka qenë personi i parë i prokurorisë, Joveski, i cili e ka mbajtur në sirtar kallëzimin penal. Në dhjetor, pak para largimit të Joveskit nga zyra, është marrë vendim që Prokuroria Publike e Manastirit të merret me këtë rast. Në muajin janar të këtij viti kallëzimi penal ka mbërritur në prokurorinë e Manastirit. Por, prokuroria e Manastirit, rastësisht apo jo, nuk është e azhurnuar për kallëzimet penale ndaj Fetait dhe Rajçevit. Dhe aty prej muajsh nuk ka asnjë rezultat nga procedura.

Ljubomir Joveski, ish-prokuror i shtetit

Prej një viti e gjysmë prokurorët kanë kontrolluar akuzat ndaj kolegëve të tyre dhe nuk ka asnjë vendim pas kontrollit të gjatë. Në favor të parashkrimit të veprës për të cilën Fetai dhe Fetai dhe në Prokurorinë Publike të Manastirit, në krye të së cilës është Olivera Neçakovska, shkojnë të gjitha aktivitetet e deritanishme lidhur me këtë procedurë, si në Prokurorinë Publike të Shtetit, në atë kohë të udhëhequr nga Joveski. Rajçev janë akuzuar. A po kërkoni një mënyrë për të mbuluar raportet dhe për të mos pasur asnjë akuzë apo proces gjyqësor ndaj prokurorëve? A është interesuar pasardhësi i Joveskit, Ljupço Kocevski se çfarë po ndodh me rastet penale kundër kolegëve të tij? Në fakt flet edhe për shpejtësinë dhe efikasitetin e sistemit të prokurorisë në vend. Dhe vlerësimi i pavarësisë, shpejtësisë dhe efikasitetit si të prokurorisë ashtu edhe të gjyqësorit është në nivelin më të ulët të mundshëm, gjë që vërehet në çdo raport nga të gjitha institucionet relevante evropiane. Besimi i publikut është mezi 2 për qind që është e barabartë me zero.

Kërkesat për përgjegjësi nga Fetai dhe Rajçev erdhën pasi Marjan Stamenkovski nga DokazM tha se ka bashkëpunuar me prokurorin Rajçev dhe një prokuror tjetër. Sa i përket Rajçevit, ai ka treguar se ka bashkëpunuar me të për disa nga rastet për të cilat po gjykohet, gjegjësisht i ka dërguar informata. Pronari i portalit Dokaz-M tashmë është dënuar për dy krime, pirateri dhe shantazh. Për dallim nga kjo, ende nuk ka vendim për kallëzim penal, e aq më pak për fillimin e procedurës ndaj, siç thotë Stamenkovski, bashkëpunëtorëve të tij Fetai dhe Rajçev.

Çfarë po ndodh me kallëzimin penal ndaj dy prokurorëve? A mundohet dikush t’i ruajë në një sirtar që të dalin jashtë përdorimit?Biseduam me Olivera Neçakovskën, kryetare e prokurorisë së Manastirit. Pas bisedës së shkurtër telefonike, pyetjet i kemi dërguar në email adresën e Prokurorisë, por në vend që të përgjigjemi, sipas marrëveshjes me Neçakovskën, jemi përcjellë në adresën e shërbimit për shtyp të Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonia. Nga aty morëm një përgjigje të shkurtër që nuk përmbante thelbin e asaj që kërkonim, por një përgjigje të përgjithshme edhe për pyetjet që i referohen drejtpërdrejt prokurorit të Manastirit.