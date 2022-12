Të gjithë na ka ndodhur që të jemi ndjerë më mirë me veten tonë përballë pasqyrës sesa në foto.

Ose edhe nëse dukeni më së miri në disa foto, do të vini re se dukeni drastikisht ndryshe nga në jetën reale.

Psikologu amerikan me origjinë polake, fitues i çmimit të Organizatës Psikologjike Amerikane për kontribut të jashtëzakonshëm shkencor në psikologji, Robert Zajonts, dëshmoi me eksperimente të ndryshme se njerëzit reagojnë pozitivisht dhe besojnë vetëm në atë që dinë më mirë.

Kur një person shikon fotografinë e tij, ai pa dashje e krahason atë me një imazh që është formuar fort në kokën e tij, dhe ky është reflektimi i tij në pasqyrë.

Ajo që është interesante për pasqyrat është se ato nuk japin një pamje të vërtetë të objektit ose personit që pasqyrohet. Imazhi i çdo objekti ose personi i transmetuar nga një pasqyrë e sheshtë në të vërtetë formohet nga rrezet e reflektuara nga sipërfaqja e saj.

Truri i njeriut është krijuar për t’i injoruar plotësisht këto kthesa, kështu që kur shikoni në pasqyrë, një person duket se qëndron në një distancë të caktuar prej saj dhe drita përkulet rreth pjesëve të trupit të tij.

“Nëse njeriu është mësuar ta shikojë veten nga ana e majtë, ku një pjesë e fytyrës është më e ngushtë, p.sh., dhe sytë duken sikur janë të zgjatur, kur sheh foton e tij në foto, atëherë i duket se edhe ai e shikon foton e tij në të majtë. Në realitet (përballë tij) është në fakt ana e djathtë e trupit dhe fytyra që është e ndryshme. Pastaj truri reagon, ky imazh është i pazakontë për të, ndaj e konsideron të neveritshëm”, tha psikologu.