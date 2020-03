Mjekët në të gjithë shtetin e Nju Jorkut po u japin pacientëve të tyre doza masive të vitaminës C, një taktikë që thuhet se ka ndihmuar ata që goditen më rëndë në Kinë.

Dr Andrew Weber, një pulmonolog me bazë në Long Island dhe specialist i kujdesit kritik me Northwell Health, shprehu se ai u ka dhënë menjëherë pacientëve të tij të kujdesit intensiv 1.500 miligramë vitaminë intravenoze C.

Ata pacientë pastaj ri-administrohen dozat e antioksidantit të fuqishëm tre ose katër herë në ditë, shpjegoi mjeku për New York Post, raporton {Dailz Mail{

Çdo dozë është më shumë se 16 herë shtesa ditore e vitaminës C e vitaminës, e këshilluar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë.

Për burrat e rritur, shtesa është 90 miligram, me 75 miligram të rekomanduar për gratë.

Weber tha se regjimi bazohet në trajtime eksperimentale të administruara për pacientët me koronavirus në Shanghai, Kinë.