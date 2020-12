Çmimi i benzinës do të zbritet për 1.5, respektivisht për 1 denarë, ndërsa çmimi i dizelit do të mbetet i pandryshuar, kështu vendosi sot Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE).

Çmimi me pakicë i Eurosuper BS-95 do të ulet për 1 denarë dhe do të shitet për 59.50 denarë për litër, eurosuper BS-98 do të lirohet për 1.5 denarë dhe do të shitet për 61.00 denarë për litër ndërsa

çmimi i Eurodisel do të mbetet i pandryshuar dhe do të vazhdojë të shitet për 53 denarë për litër.