Jelena Bin Drai, e cila u bë e famshme si Miss Jugosllavia, ka jetuar në Dubai për më shumë se një dekadë, ku u martua me Sheikh vendas Saeed Bin Drai, pasuria e të cilit vlerësohet në 2 miliardë dollarë.

Çifti gjithashtu ka katër fëmijë, Asia 9 vjeç, Hilal 1 vjet, Hamdan 6 vjeç dhe foshnja Rashid. Mirëpo, për faktin se është e martuar me një sheik, Jelena shpesh ndeshet me ofendime dhe stereotipa të shumta, si për shembull se është një “grua e varfër në harem”, të cilës i është referuar në një intervistë për Telegrafin, duke e quajtur veten “ gjallii i Hyremit”.

Të them të drejtën, t’i hedh një gur çdo qeni që më leh, nuk do të shkoj larg, tha ish-missi, tashmë një sipërmarrëse e suksesshme, e cila komentoi komentet se si jeton në harem.

“Sigurisht që jetoj në një harem. Unë jam një Hurrem më vaampir. Burri im është Sulltani i Madhërishëm, ju tashmë e dini këtë, dhe për fat të mirë janë 147 gra të tjera, ndaj nuk kam pse ta rrah dhe ta shikoj çdo ditë gjatë kësaj pan.demie, tha Jelena duke qeshur dhe tregoi se si është jeta e saj.

Kur nuk merrem me gratë e Sulltanit dhe kam një ose dy orë kohë të lirë, atëherë nën Bin Drai Capital drejtoj sektorin e shëndetësisë, sektorin start-up të IT-Tech, një kopsht fëmijësh dhe disa kompani të tjera. Ndonjëherë merrem me fëmijë, vetëm për të kujtuar se kush është nëna e tyre. “Unë stërvitem dhe eci në plazh natën kur zhbllokohet gardhi i kafazit tim të artë”, ka thënë me stilin e saj ish-modelja.

Suksesi, pohon ajo, është e vetmja gjë që njerëzit nuk e falin kurrë, ndaj gazetarët në media e pyetën nëse mendonte se kjo ishte arsyeja pse shpesh ishte në shënjestër të kritikëve.

Nuk jam i sigurt se çfarë suksesi mendoni. “Për biznes apo pse u martova mirë?”, pyeti Jelena, e cila e viziton Serbinë një herë në vit. Duke qenë se për shkak se është e martuar me një myslimane, has edhe ofendime ndaj dietës, këtë e ka komentuar edhe Jelena me shaka.

“Unë vij në vendlindje kur më lejojnë përgjegjësitë e mia rreth pallatit dhe kur kam mall për veshë dhe bisht derri, vetëm shpresoj që sulltani të mos e lexojë këtë”.