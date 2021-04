Sulmuesi Zlatan Ibrahimoviq do të jetë pjesë e skuadrës së Milanit edhe sezonin tjetër. Mediumet italiane kanë njoftuar të hënën se palët kanë arritur marrëveshje dhe gjithçka do të bëhet zyrtare brenda këtij muaji. “Tuttomercatoweb” ka raportuar se Ibrahimoviqi është pajtuar me kushtet e ofruara në kontratën e re por që nuk janë publikuar.

Megjithatë, mësohet se në kontratën e re janë përfshirë edhe bonuset dhe targetet individuale pasi Ibrahimoviq po vlerësohet si lider te Milani për projektin e ekipit. Ibra 39-vjeçar këtë edicion ka shënuar 15 gola në 16 ndeshje në Serie A dhe është lojtari kyç i Milanit, ekip që po lufton për t’u kthyer në Ligën e Kampionëve sezonin tjetër.