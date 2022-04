Dëshironi të zgjidhni një problem të thjeshtë me të cilin të gjithë përballen natyrshëm dhe t’i thoni lamtumirë dentistit? Me sodë buke, kripë dhe këta përbërës më poshtë mundeni!

Shëndeti ynë oral është shumë i rëndësishëm për mirëqenien tonë dhe ruajtja e higjienës së mirë orale do të parandalojë pushtimin e baktereve dhe toksinave. Prandaj, është jetike të mbajmë dhëmbët tanë të shëndetshëm, të eliminojmë gurët dhe të parandalojmë sëmundjet dhe infeksionet e mishrave të dhëmbëve.

Për fat të mirë, ekziston një mënyrë natyrale tepër efektive për të zgjidhur të gjitha problemet tuaja dentare dhe për të mbajtur shëndetin tuaj oral në gjendje të mirë.

Çfarë u jep dhëmbëve soda e bukës?

Një dentist zbulon këtë metodë të mahnitshme që kushton pak dhe premton të rivendosë një buzëqeshje të bardhë, me shkëlqim dhe të shëndetshme.

Do t’ju duhet:

1 lugë gjelle sodë bukeOse një filxhan peroksid hidrogjenigargarë antiseptikeOse një lugë çaji kripëUjë i nxehtëPe për të pastruar dhëmbëtFurçë dhëmbësh

Udhëzime:

Në një filxhan përzieni një lugë sodë buke me gjysmë luge kripë. Më pas lagni furçën e dhëmbëve me pak ujë dhe zhytni mirë në këtë përzierje. Më pas lani dhëmbët me kujdes për 5 minuta.Përzieni gjysmë filxhani peroksid hidrogjeni me gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe shpëlajeni gojën me këtë tretësirë ​​për një minutë. Më pas pështyjeni dhe shpëlajeni me gjysmë gote ujë të ftohtë. Përdorni fillin me fill me shumë kujdes për të mos irrituar mishrat e dhëmbëve dhe fërkoni pllakën midis dhëmbëve. Lëvizni fillin me fill me kujdes nga njëra anë në tjetrën për të shmangur dëmtimin dhe acarimin e mishrave të dhëmbëve.Në fund, shpëlajeni gojën me gargarë antiseptike.

Kjo metodë do të largojë gurët, do të zbardh dhëmbët tuaj, do të parandalojë problemet me shëndetin oral. Tani vetëm buzëqeshni!/abcnews.al